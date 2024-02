Haas confirma permanência de Pietro Fittipaldi como piloto reserva na Fórmula 1

O brasileiro Pietro Fittipaldi vai continuar na Fórmula 1 neste ano. O piloto foi mantido como reserva da Haas para a temporada 2024, ao lado do jovem britânico Oliver Bearman, de apenas 18 anos. Eles serão opção à dupla de titulares, formada pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo dinamarquês Kevin Magnussen.

Com o anúncio, Pietro fará sua sexta temporada como reserva da Haas. A permanência do brasileiro nesta função era dúvida porque ele acertou para ser titular da equipe Rahal Letterman Lanigan Racing, da Fórmula Indy, neste ano. Além disso, o time americano demitiu de forma inesperada Günter Steiner, chefe da Haas, que é muito próximo de Pietro.

"Estou feliz e orgulhoso por estar indo para a minha sexta temporada com a Haas. Estou ansioso para continuar nosso trabalho no desenvolvimento e no apoio ao time da melhor forma possível ao longo da temporada 2024", comentou o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi.