Flu deve ter titulares e Fernando Diniz no banco diante do Bangu no Campeonato Carioca

O Fluminense deve ter seus titulares em campo pela primeira vez na temporada. Com Fernando Diniz no lugar do auxiliar Marcão no banco de reservas, a equipe tricolor enfrenta o Bangu nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

No compromisso passado, o Fluminense contou com as estreias de Renato Augusto e Gabriel Pires na vitória sobre o Nova Iguaçu por 3 a 0. Graças aos gols marcados por Isaac, Luan Freitas e João Neto, o time das Laranjeiras chegou aos dez pontos.

Já o Bangu viveu fortes emoções no confronto com o Vasco ao ver o adversário marcar aos 53 minutos do segundo tempo. Contudo, aos 58, decretou a igualdade por 2 a 2, somando assim o inédito ponto dentro do Estadual.

Nos treinos, o técnico Fernando Diniz ensaiou a equipe sem nenhum zagueiro de ofício. A dupla defensiva foi montada nos treinamentos com Thiago Santos e Felipe Melo. Jogadores destaques do título da Copa Libertadores como John Arias, Marcelo, Germán Cano e outros também estarão presentes no duelo.

Últimos reforços anunciados pela diretoria tricolor, Douglas Costa e Terans tiveram as documentações regularizadas e podem ser relacionados. Renato Augusto, que já fez sua estreia está na briga por uma posição entre os titulares.

No Bangu, França Júnior, técnico interino, parece ter mexido de maneira positiva com a moral do elenco. Para o duelo, o comandante deve manter o time base que empatou com o Vasco. Cleyton é a esperança de gols.

Como a diretoria ainda não definiu o substituto de Alexandre Gomes, existe a possibilidade de França Júnior ser efetivado no cargo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BANGU

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno (Renato Augusto); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

BANGU - Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto e Cleyton; Canela e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).