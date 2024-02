Vasco vacila em Uberlândia, perde invencibilidade para o Nova Iguaçu e cai para 5º no Carioca

Mesmo jogando com seus principais jogadores, o Vasco acabou surpreendido pelo eficiente futebol do Nova Iguaçu e perdeu por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo foi disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e derrubou o time vascaíno para a quinta posição, com oito pontos, e agora não mais invicto. O adversário entrou no G-4 - zona de classificação - com 10 pontos.

A partida começou agitada. A primeira chance de perigo foi do Nova Iguaçu, que carimbou o travessão em chute de Xandinho, de fora da área. Aos 25, mais uma polêmica de arbitragem aconteceu com o Vasco. Cayo Tenorio, que já havia sido advertido com cartão amarelo, atingiu Rossi de forma pesada, cortando a perna do atacante, mas o juiz não chegou a assinalar a falta.

O Vasco pressionava, porém, quem abriu o placar foi o adversário. Após falha de Maicon, aos 33, Yago roubou a bola e tocou para Carlinhos, que livre de marcação, fez o primeiro gol. O time de São Januário até esboçou uma reação, mas sem objetividade, não conseguiu mudar o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Ramón Diaz colocou três titulares que estavam na reserva e que mudaram o cenário. Logo aos dois minutos, Piton cruzou na medida para Rayan, que desperdiçou chutando para fora. Aos 23, em mais um cruzamento de Piton, o atacante Vegetti, de cabeça, quase empatou.

No lance seguinte, Payet tentou de fora da área e acertou a trave. Porém, quem voltou a sorrir foi o mandante. Aos 44, em triangulação pela esquerda, Bill serviu Lucas Campos, que só empurrou para o gol e fez o segundo do Nova Iguaçu, fechando o placar.

As equipes voltam a campo para a sexta rodada do Campeonato Carioca neste fim de semana. No sábado, o Nova Iguaçu abre a rodada diante do Botafogo, a partir das 16h, no Bezerrão (DF). No dia seguinte, às 19h, o Vasco volta a jogar no Maracanã, diante do Flamengo, para mais um Clássico dos Milhões.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 2 X 0 VASCO

NOVA IGUAÇU - Fabrício Santana; Cayo Tenório (Yan Silva), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Igor Fraga (Albert), Xandinho (Lucas Campos) e Yago (Sidney); Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Julião (Lucas Piton); Zé Gabriel, Praxedes e Serginho (Erick Marcus); Rayan, David (Payet) e Rossi (Vegetti). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Carlinhos, aos 33 minutos do primeiro tempo; Lucas Campos, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Igor Fraga, Lucas Campos (Nova Iguaçu); Léo (Vasco).

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).