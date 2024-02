Tite escala Flamengo titular diante do Sampaio Corrêa para voltar a vencer no Carioca

O Flamengo vai voltar a ter força máxima no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (31), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela quinta rodada da competição.

Nas duas partidas que fez sem os titulares, que realizaram uma pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, o Flamengo teve dois empates e caiu na tabela de classificação. Com um jogo a menos e cinco pontos, o rubro-negro é apenas o oitavo colocado.

"Nós num período de preparação, ainda sem uma melhor condição, utilizando 20 atletas durante os dois jogos, a pré-temporada te traz um componente de benefício e ao mesmo tempo dá responsabilidade de vencer, de classificar, de estar bem numa melhor colocação possível no Campeonato Carioca", comentou o técnico Tite.

Nas duas últimas rodadas, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu e sem gols com a Portuguesa. Diante do time alternativo não ter conseguido os resultados esperados, Tite deve escalar um Flamengo com jogadores experientes, mas também vai levar em conta o desgaste físico por causa das viagens. Varela, Fabrício Bruno, Cebolinha e Pedro podem ser poupados para o clássico contra o Vasco, no domingo (4), em São Januário.

A expectativa fica para a estreia oficial de Nicolás De la Cruz. Principal reforço nesta temporada, o uruguaio atuou nos amistosos realizados nos Estados Unidos e disputa posição com Luiz Araújo.

"Ele pode atuar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Tem essa tripla função, segundo meio-campista externo, com a liberdade de jogar, ou um meia mais avançado, ele tem essa versatilidade. Ele tem a qualidade técnica individual, porque tem uma mobilidade muito grande, e ele te faz essa transição muito grande", elogiou o treinador.

Do outro lado está um adversário que ainda não venceu e tem apenas um ponto. Desfalque certo no Sampaio Corrêa é o volante Alexandre, que fraturou a coluna cervical em um acidente de moto sofrido no último sábado (27), depois da derrota para o Botafogo, por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X FLAMENGO

SAMPAIO CORRÊA - Leandro Matheus; Yago Rocha, Índio e Eduardo Thuram; Paulo Vitor, Octávio, Gabriel Agú, Marcelo Oliveira e Eduardo Rosado; Hugo Cabral e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília)

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).