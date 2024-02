Rússia vai enfrentar rival europeu em amistoso pela 1ª vez desde invasão da Ucrânia

Pela primeira vez desde que invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a seleção de futebol da Rússia enfrentará uma equipe europeia. O adversário será a Sérvia, em amistoso marcado para o dia 21 de março, em Moscou. O anúncio marca uma reaproximação da Rússia aos países europeus no âmbito esportivo.

As seleções de futebol e os clubes da Rússia foram banidos de todas as competições organizadas pela Uefa, como Liga das Nações, Eurocopa, Liga dos Campeões e Liga Europa, em 2022, como retaliação pela invasão da Ucrânia. A proibição, contudo, não se aplica a amistosos.

Em razão do veto da Uefa, a Rússia vinha disputando amistosos com seleções da Ásia e da África nos últimos meses. Em novembro, enfrentou a equipe de Cuba. Em 2022, chegou a agendar uma partida contra Bósnia-Herzegovina, mas o amistoso foi abortado porque jogadores da Bósnia se recusaram a participar do jogo. A seleção feminina russa disputou amistosos com Belarus, China, Irã e Paraguai no ano passado.

O amistoso com a Sérvia não surpreende porque o futebol sérvio tem forte ligação com a Rússia. Um dos principais clubes da Sérvia, o Estrela Vermelha, é patrocinado pela Gazprom, estatal russa de gás natural.

A Uefa confirmou que deu sua permissão para a realização do amistoso. Na prática, a entidade dá mais um passo na reaproximação do futebol russo após a série de suspensões. Em setembro, a Uefa já havia permitido a presença das seleções de base da Rússia em competições europeias.