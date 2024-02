Ponte Preta negocia com Fortaleza e pode perder volante Felipinho antes do fim do Paulistão

Depois de Felipe Amaral ser negociado com o América-MG, a Ponte Preta pode perder mais um jovem volante para a sequência do Paulistão e da temporada de 2024. Trata-se de Felipinho, de 22 anos, que está na mira do Fortaleza e pode se despedir em breve. O jogador, inclusive, já está seguindo o clube cearense nas redes sociais, dando pistas de seu futuro.

As conversas entre os dois clubes por Felipinho começaram ainda em 2023. Mas, a ideia da diretoria da Ponte Preta é segurar o jogador, pelo menos, até o final do Paulistão, para que ele se destaque no principal estadual do Brasil, e se valorize ainda mais, tudo pensando em uma venda futura.

Do outro lado, o Fortaleza está fazendo de tudo para adiantar as negociações, pois sabe que outros times brasileiros estão interessados no jogador. Felipinho é um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Felipinho está na Ponte Preta desde 2021, quando chegou do São Raimundo-RR, ainda para as categorias de base. No ano passado, chamou atenção da comissão técnica e foi promovido aos profissionais. Desde então, vem se destacando. Ao todo, são 38 partidas com a camisa da equipe campineira e um gol marcado.

De qualquer forma, Felipinho tem contrato válido com a Ponte Preta até dezembro de 2025, com uma multa rescisória que gira em torno de R$ 8 milhões.