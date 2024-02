Flamengo confirma renovação do contrato do zagueiro Fabrício Bruno

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do zagueiro Fabrício Bruno. O jogador de 27 anos, que tinha contrato até o próximo ano, acertou uma extensão do vínculo até dezembro de 2028, com uma valorização salarial.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Fabrício Bruno assinou renovação de contrato até Dezembro de 2028!", anunciou o clube carioca nas redes sociais. Nos últimos meses, o jogador foi alvo de sondagens de outros times, mas o Flamengo rejeitou todas as investidas.

Revelado pelo Cruzeiro, o defensor já teve passagens pela Chapecoense e pelo Red Bull Bragantino até chegar ao Flamengo em 2022. Ele começou a se destacar na temporada passada, quando conquistou a vaga de titular. E não perdeu mais. Por isso, acabou chamando a atenção de clubes do exterior.

No total, Fabrício Bruno soma 73 partidas com a camisa do Flamengo, com cinco gols e três assistências. Ele participou da conquista de dois títulos: a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, ambos em 2022.