Atacante Slimani recebe proposta da Europa e rescinde com o Coritiba

Chegou ao fim da passagem de Islam Slimani pelo Coritiba. Em negociações adiantadas com o KV Mechelen, da Bélgica, o atacante argelino acertou a rescisão com o clube paranaense, anunciou o clube nesta quarta-feira.

Retornar para a Europa, onde atuou durante praticamente toda a carreira, era um desejo de Slimani desde o seu acerto com o Coritiba, em agosto do ano passado. Não à toa havia uma cláusula que exigia a liberação imediata por parte do Coritiba em caso de proposta do futebol europeu.

O clima entre as partes, porém, já não era dos melhores. Depois da participação na Copa Africana de Nações com a Argélia, Slimani avisou que não retornaria ao Coritiba, que ameaçou entrar na Justiça.

Anunciado como esperança para livrar o time do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, Slimani não conseguiu evitar a queda e encerra a sua passagem com três gols e duas assistências em 11 partidas. O contrato iria até dezembro de 2024.