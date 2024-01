Rodada da NBA tem brilho de Booker e Antetokounmpo e retorno dos Warriors após luto

Devin Booker e Giannis Antetokounmpo foram os nomes da rodada desta quarta-feira na NBA. Eles lideraram o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks em grandes vitórias numa noite que teve também o retorno do Golden State Warriors, que não jogava há dez dias em razão da morte do auxiliar técnico Dejan Milojevic.

Em Milwaukee, os Bucks derrotaram o Cleveland Cavaliers por 126 a 116 sob o comando do técnico interino Joe Prunty. Ele substitui temporariamente Adrian Griffin, demitido no início da semana. Doc Rivers, campeão com o Boston Celtics em 2008, deve ser anunciado nos próximos dias.

Dentro de quadra, o time da casa foi comandado por Antetokounmpo, que anotou seu terceiro "triple-double" nos últimos quatro jogos: 35 pontos, 18 rebotes e 10 assistências. Damian Lillard contribuiu com 28 pontos, enquanto Khris Middleton anotou 24. Pelos Cavaliers, Donovan Mitchell marcou 23 pontos e Jarrett Allen registrou "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes.

"Para um treinador como Griff, desde o primeiro dia, tudo foi uma questão de união. Ele sempre liderou esse grupo na direção que definimos no início do ano. Não ter ele aqui... no final das contas, somos humanos. Isso machuca todo mundo. Mas temos que seguir em frente. Temos um objetivo na cabeça, que é ser o melhor time de basquete que pudermos ser", comentou Antetokounmpo.

Griffin foi demitido apesar da boa campanha dos Bucks na temporada regular da NBA. O time de Milwaukee é o vice-líder da Conferência Leste, com 31 vitórias e 13 derrotas. E é dono da segunda melhor campanha do campeonato até agora, empatado com o Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves, líder e vice-líder do Oeste, respectivamente.

No Texas, Booker disparou 46 pontos e foi o cestinha da vitória do Phoenix Suns sobre o anfitrião Dallas Mavericks por 132 a 109. Kevin Durant também foi decisivo com um "double-double" de 12 pontos e 10 rebotes. Bradley Beal contribuiu com 20 pontos. Pelos Mavericks, o jogo foi todo concentrado em Luka Doncic, que até tentou, com seus 34 pontos, nove assistências e oito rebotes. Mas não conseguiu evitar a derrota.

Os Suns somaram a sétima vitória consecutiva, figurando na quinta colocação do Oeste (26 vitórias e 18 derrotas). A equipe de Dallas aparece em oitavo, com 24/20.

Na Califórnia, o Golden State Warriors voltou às quadras com vitória. Diante de sua torcida, bateu o Atlanta Hawks por 134 a 112, após nove dias sem jogar. O time estava de luto pela morte do sérvio Dejan Milojevic, auxiliar técnico da equipe. Ele faleceu no dia 16, aos 46 anos.

O jogo foi marcado por diversas homenagens ao sérvio, que também foi o mentor do compatriota Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets. Em quadra, os Warriors contaram com atuações sólidas de Stephen Curry e Klay Thompson, com 25 e 24 pontos, respectivamente. Jonathan Kuminga foi a surpresa da partida ao sair do banco de reservas para anotar também 25 pontos. Pelos Hawks, Dejounte Murray foi o maior pontuador, com 23.

Com jogos atrasados, os Warriors ocupam o 12º lugar do Oeste, com 19/22. A equipe de Atlanta está em 10º lugar no Leste, com 18/26.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 113 x 106 Charlotte Hornets

Washington Wizards 107 x 118 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 96 x 105 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 126 x 116 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 131 x 137 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 109 x 132 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 114 x 140 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 134 x 112 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Utah Jazz

Miami Heat x Boston Celtics

New York Knicks x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls