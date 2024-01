Raphael Veiga minimiza proposta da Arábia Saudita: 'Quero fazer história no Palmeiras'

Autor de três dos quatro gols do Palmeiras neste início de temporada, o meia Raphael Veiga não mostrou muita preocupação com as tentativas dos clubes árabes de o tirar do Brasil. Nos últimos dias, o Al Etiffaq, da Arábia Saudita, demonstrou interesse pelo atleta e fez até mesmo o empresário comunicar o clube paulista, que revelou não ter nenhuma intenção de vender o meia neste momento.

"Eu tenho minhas ambições, mas prefiro guardar para mim. Essas questões que chegam e falam em proposta e tudo mais, eu acho que estou focado, estou muito feliz no Palmeiras. Isso eu deixo para o meu pessoal cuidar, acho que não é um assunto que eu quero tratar. Estou focado em fazer história no Palmeiras, daqui a pouco temos mais uma final, quero ganhar mais esse título então acho que esse é meu foco", afirmou o meia.

Raphael Veiga, que, apesar do bom começo de ano, admitiu que ainda 'tem muito a melhorar', tem vínculo com o Palmeiras até 2027. A presidente Leila Pereira falou recentemente que a maior contratação do clube para a temporada foi manter o grupo bicampeão paulista e brasileiro.

Com 28 anos, Veiga tem 267 jogos com a camisa alviverde e 93 gols. Ele é um dos principais jogadores da equipe formada pelo técnico Abel Ferreira. Juntos, conquistaram nove títulos no clube.

Os jogadores, que ganharam folga nesta quinta-feira, após vencerem a Inter de Limeira por 3 a 2, iniciam a preparação para o clássico com o Santos neste domingo, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão.

O Palmeiras é o líder do Grupo B, com quatro pontos, à frente de Água Santa, Guarani e Ponte Preta.