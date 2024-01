Nonato aceita redução de salário e assina contrato em definitivo com o Santos

O técnico Fábio Carille recebeu mais um reforço para a sequência da temporada do Santos. Nesta quinta-feira, o clube da Vila Belmiro anunciou que o meia Nonato aceitou a redução salarial e assinou contrato em definitivo, até 31 de dezembro de 2026. Ele estava emprestado ao Santos desde agosto do ano passado.

O vínculo temporário de Nonato seria encerrado em julho deste ano. Mas o clube paulista entrou em acordo com o Ludogorets, time búlgaro que detinha os direitos econômicos do atleta, e com o próprio jogador para assinar o contrato em definitivo.

O acerto só saiu porque Nonato aceitou se enquadrar na nova política financeira do clube praiano, que viverá uma temporada atípica em 2024 em razão da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda divisão, o time receberá menos recursos pelos direitos de transmissão dos seus jogos.

Assim, desde o fim do ano o clube vem negociando a redução salarial de diversos jogadores do elenco. Tomás Rincón, João Paulo, Julio Furch e Alfredo Morelos, este na quarta-feira, aceitaram a nova oferta salarial do time. Como vem fazendo desde o fim da temporada passada, o Santos não divulga a porcentagem de redução dos vencimentos dos atletas.

Nonato chegou ao Santos em agosto do ano passado e soma 14 jogos e um gol. O jogador de 25 anos iniciou sua trajetória na base do São Caetano e se destacou no sub-20 e também no time principal do Internacional. Em 2021, foi emprestado ao Fluminense e foi titular sob o comando do técnico Fernando Diniz, ex-seleção brasileira.

Na metade de 2022, ele foi negociado com o Ludogorets, clube que defendia na Europa até acertar sua volta ao Brasil, para atuar no Santos, em agosto de 2023.