Lelê marca de novo, Fluminense vence o Audax, e segue invicto no Campeonato Carioca

Sem Germán Cano, o seu maior artilheiro, o Fluminense vai se dando bem com o atacante Lelê. Ele marcou o gol da vitória, por 1 a 0, sobre o Audax, nesta quinta-feira,na cidade de Saquarema, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Com o resultado,o Fluminense chegou aos sete pontos e segue invicto na competição.

Com três gols Lelê é o artilheiro da competição e tem se destacado no jovem time comandado pelo técnico Marcão. O grupo tem dado conta do recado na espera da volta dos titulares, que voltaram recentemente de férias.

Após empatar na estreia, os reservas do Fluminense se recuperaram no torneio e vêm agora de duas vitórias seguidas. Na classificação,o time das Laranjeiras têm os mesmos sete pontos de Nova Iguaçu e Vasco. O time vascaíno lidera pelo saldo de gols: 4 a 2.

Já o Audax, que estreou o técnico Luciano Quadros no lugar de Tuca Guimarães, sofreu sua terceira derrota na competição, segue sem pontuar e continua na lanterna. Emtrês jogos, o time sofreu seis gols e não balançou a rede nenhuma vez.

Mesmo com a chuva e campo ruim, o Fluminense começou melhor e dominou ao adversário. Abriu o placar, aos 29 minutos, quando João Neto fez um passe nas costas da defesa para Lelê. O atacante chutou rasteiro, por baixo do goleiro Anderson Max.

Desta vez o atacante Isaac não foi tão bem, embora tenha atuado durante todo o jogo. O destaque ficou para o volante Felipe Andrade, de muita força na marcação e qualidade no passe. No segundo tempo, Marcão fez suas cinco trocas, dando chances para os outros jogadores. Mesmo assim, o Audax não foi capaz de evitar a derrota.

No domingo, às 18h10, no estádio Luso-Brasileiro, o Fluminense vai enfrentar o Nova Iguaçu, com sete pontos, numa briga direta pela liderança. O Audax vai tentar somar seus primeiros pontos diante do Boavista, na segunda-feira (29), às 20h30.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0 X 1 FLUMINENSE

AUDAX - Anderson Max; Arlen (Matheus Carioca), Igor Silva, João Vitor e Paulo Victor; Romarinho, Miticov (Jackson Caucaia), Gualberto (Edilson) e PK; Gersinho (Clisman) e Ítalo (Pablo Alves). Técnico: Luciano Quadros.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Justen (Jhonny), Luan Freitas, Antônio Carlos e Rafael Monteiro (Marcos Pedro); Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho) e Arthur (Kauã Elias); João Neto (Alexandre Jesus), Lelê e Isaac. Técnico: Marcão.

GOL - Lelê, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Victor, João Victor, Miticov e PK (Audax). Isaac, Marcos Pedro e Felipe Andrade (Fluminense)

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus

RENDA - R$ 56.160,00

PÚBLICO - 1.813 torcedores

LOCAL - Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).