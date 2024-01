Grêmio descarta abrir negociação por Gabigol: 'Nunca foi cogitado'

Já Gabigol deve continuar no Flamengo, apesar de perder espaço no time titular com Tite, que tem optado por Pedro como centroavante e em jogador de velocidade pelos lados do campo: Everton Cebolinha e Luiz Araújo.

Classificação e jogos Gaúcho

Enquanto não anuncia o novo centroavante, o Grêmio se prepara para enfrentar o Brasil-RS no domingo, às 16h, no Bento Freitas, em Pelotas, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O time do técnico Renato Gaúcho é o sexto colocado, com três pontos. O líder é o Juventude, com seis.