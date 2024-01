Ferrari confirma renovação de Leclerc, mas faz mistério sobre tempo de contrato

A Ferrari acabou com o suspense e divulgou nesta quinta-feira que renovou o contrato de Charles Leclerc. No entanto, não revelou o tempo do novo vínculo, indicando apenas uma extensão longa entre as partes. Com isso, o monegasco está totalmente assegurado para a temporada 2024, que começará no dia 2 de março, no GP do Bahrein de Fórmula 1.

"Estou muito feliz em saber que estarei usando o traje de corrida da Ferrari por mais algumas temporadas. Correr por este time tem sido o meu sonho desde os três anos de idade. Eu costumava assistir ao Grande Prêmio de Mônaco da janela do apartamento de um amigo. Esta equipe é minha segunda família desde que entrei na Academia da Ferrari em 2016 e conseguimos muito juntos, lutando nos últimos cinco anos", afirmou o piloto.

Leclerc tinha contrato com a Ferrari até o final da temporada 2024, mas parecia sofrer certa pressão como piloto principal após ficar longe da disputa pelo título com Max Verstappen. No entanto, a escuderia italiana mostrou estar apostando mais uma vez no potencial de seu piloto ao renovar contrato. Lewis Hamilton chegou a ser cotado na equipe.

"Acredito que o melhor ainda está por vir e mal posso esperar para que esta temporada comece, para fazer mais progressos e ser competitivo em todas as corridas. Meu sonho continua sendo o de vencer o Campeonato Mundial com a Ferrari e tenho certeza de que, nos próximos anos, desfrutaremos de ótimos momentos juntos e faremos nossos fãs felizes", disse.

A renovação da parceria também foi comemorada pela Ferrari. "O novo vínculo de Charles vai além do de apenas um piloto e uma equipe, já que ele faz parte da família Ferrari há oito anos. Seus valores e os da nossa equipe estão entrelaçados e, portanto, foi natural que estivéssemos de acordo em estender nossa colaboração. Nós o conhecemos por seu desejo incessante de se empurrar ao limite e apreciamos suas habilidades extraordinárias quando se trata de lutar e ultrapassar em uma corrida. Estamos determinados a dar a Charles um carro vencedor e sei que sua determinação e compromisso são elementos que podem fazer a diferença para nos ajudar a alcançar nossos objetivos", afirmou o chefe de equipe Fred Vasseur.

Com a renovação de contrato, Leclerc vai para a sexta temporada como piloto da Ferrari. Neste período, conquistou cinco vitórias, 30 pódios e 23 pole positions. Ele foi vice-campeão mundial em 2022.

O lançamento do novo carro da Ferrari está marcado para o dia 13 de fevereiro. Os testes de pré-temporada serão realizados no Bahrein entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Leclerc continua tendo como companheiro de equipe o espanhol Carlos Sainz Jr., que tem contrato até o fim deste ano.