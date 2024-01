Com dúvida sobre Otero, Santos encara Ponte Preta para derrubar tabu no Paulistão

O Santos entrará em campo nesta quinta-feira com o objetivo de encerrar um indigesto tabu no Paulistão. O time da Vila Belmiro não vence duas partidas seguidas no Estadual desde janeiro de 2020. A partir das 19h30, a equipe comandada por Fábio Carille vai receber a Ponte Preta tentando emplacar seu segundo triunfo nesta temporada.

O reformulado time santista venceu na estreia no Paulistão, ao superar o Botafogo por 1 a 0, em Ribeirão Preto, no sábado. Agora o Santos espera repetir a dose contra o rival de Campinas, que empatou por 1 a 1 com o Mirassol, na rodada de abertura. A última vez que a equipe da Vila emplacou dois triunfos seguidos foi em janeiro de 2020, quando bateu o Guarani por 2 a 1 e a Inter de Limeira por 2 a 0,

Desde então, a ausência de vitórias consecutivas vem sendo acompanhada por fracas campanhas e até risco de rebaixamento no Estadual. Para tentar acabar com essa rotina de resultados negativos no Paulistão, a nova diretoria promoveu intensa reformulação no elenco, que passou em seu primeiro teste no fim de semana.

"Temos um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Precisamos dar esse passo a mais, crescer em termos de performance e também fisicamente. E assim ir amadurecendo durante todo o ano. Temos tudo para dar sequência", projetou o meia Giuliano, que vestiu a camisa 10, de Pelé, na estreia.

A boa estreia, se não chegou a causar euforia, ao menos trouxe tranquilidade ao torcedor, principalmente pelo bom desempenho na defesa. Por isso, a tendência é que Carille, conhecido pelo estilo mais cauteloso, repita a escalação nesta quinta.

O treinador deve ter apenas um desfalque para esta quinta, no banco de reservas. Após marcar o gol da vitória santista na estreia, Otero foi liberado pelo clube para viajar para os Estados Unidos, onde acompanhou o nascimento dos filhos, gêmeos, em Miami. Ele deveria voltar ao time nesta quarta. E sua escalação deverá ser definida de última hora por Carille.

Otero entrou em campo somente no segundo tempo da vitória sobre o Botafogo, no lugar de Pedrinho. Se tiver condições de jogo nesta quinta, deve seguir como opção no banco de reservas.

A Ponte Preta, por sua vez, já entrará em campo pressionada em razão do tropeço na estreia em casa. O time de Campinas está voltando à primeira divisão do futebol paulista, ainda sob o susto de ter corrido risco de rebaixamento na última Série B do Campeonato Brasileiro.

Em relação à escalação, o técnico João Brigatti não conta mais com o volante Felipe Amaral, negociado com o América-MG. O meia havia sido titular na estreia. Dodô poderá ser seu substituto. O atacante Iago Dias, substituído na estreia com dores no tornozelo, é dúvida. Por outro lado, o atacante Renato, principal reforço para a temporada, foi inscrito e poderá estrear.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PONTE PRETA

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe (Gabriel Risso), Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Léo Naldi, Feliphinho e Elvis (Gabriel Santiago); Jeferson Jeh e Renato (Paul Villero). Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).