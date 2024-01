Arboleda treina sem restrição e deve reforçar o São Paulo contra a Portuguesa

No aniversário de 94 anos do São Paulo, os torcedores foram presenteados com a participação do zagueiro Arboleda no treino desta quinta-feira. O defensor, que desfalcou o clubes nos dois primeiros duelos do Paulistão - diante de Santo André (3 a 1) e Mirassol (1 a 1) -, participou de toda a atividade e deve estar à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com a Portuguesa, neste sábado, às 18h, no MorumBis, pela terceira rodada.

O São Paulo vem fazendo um trabalho específico de controle de carga com o zagueiro em uma tentativa de evitar o desgaste neste início de ano. Como participou de toda a atividade, sem restrição, deve ser relacionado pela primeira vez no ano. Quem também pode figurar contra a Portuguesa é o atacante Erick, ausente no último jogo devido a dores na região intercostal. Ele fez o trabalho de força ao lado dos demais atletas e foi para o gramado para exercícios físicos individuais.

Por outro lado, o técnico Thiago Carpini não contará novamente com o quarteto formado por Rafinha, Michel Araújo, James Rodríguez e Lucas Moura, o principal destaque do time na vitória sobre o Santo André. Eles fizeram atividades individualizadas para controle de carga. Já Rodrigo Nestor, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência aos seus trabalhos com a fisioterapia.