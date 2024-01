Após empate na estreia, Novorizontino enfrenta Santo André para desencantar no Paulistão

Sonhando em surpreender os grandes no Campeonato Paulista, Santo André e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada. O time do ABC vem de derrota, enquanto o adversário buscou o empate por 1 a 1 com o bicampeão Palmeiras.

O Novorizontino foi vice-campeão da Série A2 do ano passado e por muito pouco não conquistou o acesso na Série B do Brasileiro. De volta à elite estadual, estreou sufocando o Palmeiras e buscou o empate, no último lance da partida, por 1 a 1.

No ano passado, o Santo André fez uma campanha mediana, caiu na primeira fase, mas também escapou do rebaixamento sem muita dificuldade. Nesta temporada, estreou perdendo para o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 1.

Do lado do Santo André, o técnico Fernando Marchiori poderá promover a estreia do lateral Júnior Caiçara, que foi desfalque na estreia. O jogador treinou normalmente e deve assumir a titularidade, já que o volante Zé Mateus foi improvisado no setor.

O treinador deve ainda insistir em Edimar como um ala, com o apoio de Igor Fernandes. No ataque, Lohan disputa posição com Léo Passos e Richard, mas deve continuar entre os 11. "Não tivemos a estreia que sonhamos, mas enfrentamos um dos favoritos ao título, o São Paulo. Vamos jogar agora na presença dos nossos torcedores, novamente contra um time difícil como o Novorizontino, mas temos totais condições de sair com os três pontos", disse o treinador.

O Novorizontino não deve fazer muitas mudanças, uma vez que foi superior ao Palmeiras durante boa parte dos 90 minutos. Autor do gol de empate, Willian Farias deve aparecer entre os titulares. O atacante Jenison também vem sendo cotado entre os 11.

O clube do interior confirmou nesta semana dois atacantes: Lucca, ex-Corinthians, e Vitinho, que pertence ao Palmeiras. O primeiro, inclusive, deve aparecer como opção durante o duelo.

"A expectativa do ano é fazer um grande Paulista, inicialmente são os 12 pontos necessários para uma tranquilidade e quanto antes fizermos esses 12 pontos poderemos projetar uma campanha melhor", afirmou o treinador Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X NOVORIZONTINO

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Afonso, Walce e Igor Fernandes; Wellington Reis, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Edimar, Lohan e Cléo Silva. Técnico: Fernando Marchiori.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Danilo Barcelos; Geovane, Marlon e Rômulo; Willean Lepo, Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).