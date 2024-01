Abel exalta atuação da Inter e diz que trabalha com estratégia: 'Não sou professor Pardal'

A vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira em um jogo que o Palmeiras encontrou dificuldades para conseguir triunfar, mesmo contando com o apoio de sua torcida, serviu para Abel Ferreira exaltar a estratégia do rival e também mandar um recado aos jornalistas.

De acordo com o treinador português, no futebol, defender também é uma arte e a equipe de Limeira fez isso muito bem no encontro desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. "Quando você tem uma equipe inferior e enfrentar um time como o Palmeiras, você tem que saber usar as estratégias. Gosto sempre de jogar com vantagens numéricas. A Inter montou um esquema muito bem feito e tivemos que achar opções para sair disso", comentou.

Na coletiva, o treinador disse que trabalha com suas convicções e em cima do que e treinado durante a semana. "Não sou professor Pardal. Gostaria de que os jornalistas vissem os jogos com os olhos do treinador", comentou o técnico durante a entrevista.

Abel deu espaço também para falar um pouco do que foi feito na pré-temporada e comentou que a decisão de permanecer no clube, em mais uma renovação de contato, foi resolvida com o coração.

"Sem dúvida que o lado emocional falou mais alto. Tenho um carinho muito grande pelos funcionários do clube e pelos jogadores. A identificação é muito grande. Posso dizer que ser palmeirense é um estilo de vida", comentou o técnico.

Neste início de temporada, Abel falou que o planejamento vai ter sequência e ele vai aproveitar o trabalho de campo para poder avaliar bem o seu elenco. "Quero conhecer bem o meu elenco pois sei como o campeonato é competitivo. Quem trabalhar mais e errar menos tem mais chances de conquistar seus objetivos", comentou Abel.