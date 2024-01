Único 100%, Botafogo duela com o Boavista em 1º jogo como visitante no Campeonato Carioca

Depois de duas vitórias seguidas, o Botafogo volta a campo para manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, às 21h30, o time alvinegro visita o Boavista no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), pela terceira rodada. O adversário também venceu na rodada passada e busca ampliar a sequência positiva.

Na história, Boavista e Botafogo mediram forças em 19 jogos. Os botafoguenses venceram dez vezes, enquanto o adversário triunfou em quatro compromissos. Ainda ocorreram cinco empates. No encontro mais recente, em 2023, o Botafogo goleou por 4 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Botafogo fez valer o fator casa e venceu o Madureira, por 1 a 0, e o Bangu, por 2 a 0. Foi o único time a conquistar os seis pontos e, com isso, lidera a competição. Agora, terá seu primeiro desafio como visitante.

Favorito no duelo, o Botafogo deve rodar o elenco de novo por causa do desgaste físico. Assim, o time deve ser mais parecido com o da estreia, em que os jogadores considerados titulares começaram. Certo mesmo é que o esquema com três zagueiros, utilizado em ambas as partidas, será mantido pelo técnico Tiago Nunes.

No setor ofensivo, o treinador conta com o atacante Jeffinho, que vem fazendo um grande começo de temporada. Como vinha em atividade na Europa, ele não sentiu a falta de ritmo. O atacante Júnior Santos virou opção também para a lateral-direita, onde atuou no último jogo. Entretanto, Tchê Tchê deve reassumir essa posição.

Apesar de admitir maior dificuldade em ter uma linha defensiva com três jogadores, Tiago Nunes explicou o motivo para manter o esquema. "Penso que a linha com três ou com cinco jogadores é muito mais complexa, mas é uma alternativa. Acho que conseguimos criar situações de gols nesses dois primeiros jogos dessa maneira, além de sermos poucos agredidos. E isso me dá confiança para continuar", analisou.

O Boavista começou o torneio com derrota para o Vasco por 2 a 0 fora de casa. Depois, porém, superou o Volta Redonda por 3 a 2, também como visitante, e somou três pontos, aparecendo em oitavo lugar. O jogo diante do Botafogo, portanto, marcará a estreia diante de sua torcida.

Empolgado com o resultado positivo alcançado, o técnico Filipe Cândido não deve fazer muitas alterações. O lateral-direito Mateus Ludke, que saiu do banco e mostrou ótimo rendimento como ponta direita, pode ganhar uma chance no lugar de Gabriel Conceição. O atacante Matheus Lucas é outra opção para o setor ofensivo. Na defesa, o lateral-esquerdo Pablo Maldini é cotado na vaga de Alyson.

Felipe Cândido projetou a partida complicada, mas garantiu empenho máximo pela vitória. "Temos um jogo difícil e vamos procurar dar o nosso melhor. Finalmente estaremos no nosso estádio, ao lado da nossa torcida. Será um adversário muito difícil por aquilo que tem feito e o que realizou ano passado. Mas vamos tentar ser um Boavista forte. Que consigamos trazer algo positivo para nós", disse.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X BOTAFOGO

BOAVISTA - André Luiz; Raul Cardoso, Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Pablo Maldini; William Oliveira, Crystopher e Erick Flores; Mateus Ludke, Abner Vinícius e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Lucas Halter, Danilo Barbosa e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Jeffinho, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)