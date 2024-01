SLS vai ter premiação recorde para competidores no skate na temporada 2024

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou, nesta quarta-feira, novidades para a temporada 2024. Tendo Rayssa Leal como sua grande estrela, a competição ampliará sua premiação neste ano e confirmou que a cidade de São Paulo será palco novamente da grande decisão, o Super Crown, nos dias 14 e 15 de dezembro.

Para 2024, a premiação da SLS para seus participantes totalizará US$ 1,8 milhão (R$ 8,88 milhões na cotação atual) ao longo do ano. Os campeões das versões masculina e feminina do torneio vão receber US$ 100 mil (R$ 493 mil) cada. Em 2023, o Brasil levou os títulos no masculino e no feminino, com Giovanni Vianna e Rayssa.

"Estou muito entusiasmada com a SLS este ano! É incrível ver a Street League continuar a dar destaque aos skatistas de todo o mundo e inspirar a próxima geração. Cada competição é um passo em direção a um futuro maior e mais ousado, especialmente para o skate feminino", afirmou Rayssa Leal, atual campeã da SLS.

Neste ano, serão realizadas oito etapas da SLS, que vai circular por cinco países entre fevereiro e dezembro. França, EUA, Japão, Austrália e Brasil sediarão os eventos de 2024. Uma novidade serão as etapas SLS Apex, que serão baseadas em obstáculos clássicos de rua e em que os melhores skatistas do mundo podem realizar manobras inéditas. Para essas provas apenas os seis melhores ranqueados de cada gênero se classificam. Confira o calendário completo:

24 de fevereiro: SLS Paris (França)

30 de março: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

20 de abril: SLS San Diego (EUA - Califórnia)

25 de maio: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

31 de agosto: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

12 e 13 de outubro: SLS Austrália (local a ser definido)

23 de novembro: SLS Tóquio (Japão)

14 e 15 de dezembro: SLS Super Crown (São Paulo, Brasil)

A classificação para o Super Crown também sofrerá alterações em 2024. O sistema de pontos será utilizado para determinar os participantes da grande decisão em São Paulo. A pontuação será acumulada etapa por etapa para eleger os finalistas.