Sem Hulk, Atlético-MG perde para o Patrocinense de virada na estreia do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG iniciou a busca pelo pentacampeonato estadual amargando uma derrota inesperada. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari perdeu para o Patrocinense de virada, por 2 a 1, nesta quarta, em partida que o seu principal jogador acabou virando desfalque de última hora.

O atacante Hulk teve uma infecção estomacal e ficou sem condições de jogo.

De acordo com nota do Atlético-MG, o atleta seguiu para Belo Horizonte para iniciar repouso e ser submetido a tratamento visando o duelo com o Democrata, no próximo domingo, pela competição.

Na partida, o Atlético-MG logo movimentou o marcador. O zagueiro Maurício Lemos cobrou falta próxima à grande área com categoria e acertou o ângulo do goleiro Cairo, fazendo 1 a 0 aos nove minutos.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari mal teve tempo para comemorar a vantagem. Um cruzamento de Marcílio encontrou Everton Kanela na área. O atacante cabeceou no cantinho e deixou o confronto empatado aos 15 minutos.

Mais inteiro fisicamente, o Patrocinense esteve mais presente no ataque e deu alguns sustos na defesa atleticana. Usando como referência as jogadas de velocidade, a equipe da casa perdeu duas boas chances de marcar em conclusões de Cayubi e Everton Kanela.

No entanto, em uma blitz iniciada pela esquerda, o Atlético-MG por pouco não fez o seu segundo gol na partida. Em um cruzamento de Guilherme Arana, Alan Kardec só escorou para Paulinho na pequena área. O camisa dez errou o chute e a sobra ficou com Igor Gomes. O meia então bateu por cobertura e a bola raspou o travessão, aos 44 minutos.

O Patrocinense voltou do intervalo com mais disposição ofensiva e as chances começaram a ser criadas. Em arremate da entrada da área, Caíque Lemes quase fez o segundo. Em jogada pela esquerda, Everton Kanela foi acionado na área e perdeu outra boa oportunidade.

Sumido na partida, Paulinho até teve uma boa chance de marcar em chute cruzado. Mas em noite inspirada, o time da casa seguiu pressionando e conseguiu virar a partida. Em um cruzamento da esquerda, Hudson apareceu nas costas da marcação e mergulhou de cabeça para fazer Patrocinense 2 a 1.

No final, o Atlético-MG partiu com tudo para cima do rival em busca do empate, mas de forma desordenada, acabou parando na boa defesa do Patrocinense e acabou amargando a derrota em sua estreia na competição.

FICHA TÉCNICA:

PATROCINENSE 2 X 1 ATLÉTICO-MG

PATROCINENSE -. Cairo; Nando, Léo Alves, Guilherme Souza e Ailton; Gabriel Galhardo, Marinho (Juninho) e Marcílio (Hudson); Caiuby (Thiago Correa), Caíque Lemes (Miguel Baggio Cover) e Everton Kanela (Luan). Técnico: Rogério Henrique.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Rubens), Edenílson (Alan Franco) e Igor Gomes (Alisson); Paulinho, Alan Kardec (Vargas) e Pedrinho (Pavon). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Maurício Lemos aos 9 minutos e Everton Kanela, aos 15 minutos do primeiro tempo. Hudson, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton Kanela, Nando, Cayubi e, Marcílio (Patrocinense); Guilherme Arana (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima..

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Pedro Alves de Nascimento, em Patrocinio (MG).