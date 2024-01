Portuguesa tenta manter embalo no Canindé e Red Bull Bragantino busca a reabilitação

Deixando no passado a temporada 2023, na qual lutou o Paulistão inteiro contra o rebaixamento, a Portuguesa tem a chance de conquistar a segunda vitória consecutiva na atual edição do torneio, após uma virada épica contra a Inter de Limeira. A Lusa enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h30, no Canindé, pela segunda rodada.

Na estreia, a Portuguesa foi até Limeira e chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas virou o jogo e conseguiu a vitória com um gol nos acréscimos marcado por Giovanni Augusto. Com este resultado, a Lusa começou com três pontos no Grupo A, que conta ainda com Santos (três), além de Santo André e Ituano, que não pontuaram.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, entrou no torneio como uma das principais forças de São Paulo e busca o título inédito desde a união do clube com a empresa de bebidas energéticas. A equipe de Bragança Paulista, no entanto, acabou surpreendida pelo Água Santa ao ser derrotada por 1 a 0.

A boa exibição da Portuguesa contra a Inter de Limeira deve fazer o técnico Dado Cavalcanti apostar na mesma formação tática, com apenas algumas mudanças. Eduardo Diniz e Giovanni Augusto têm grandes chances de iniciar a partida.

Caso as mudanças se confirmem, Marquinhos Pedroso e Chrigor deixarão a equipe, que aposta muito no faro de gol de Henrique Dourado, ex-atacante de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

"Começo da temporada, o pé está sempre mais pesado, mas tivemos uma atuação de gala e iniciamos a competição mostrando ao que a Portuguesa veio. Nesta quarta-feira temos um grande adversário pela frente e eu quero muito ver o Canindé lotado para nos empurrar para mais uma vitória", disse o lateral Douglas Borel.

Do lado do Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz novamente não deve ser escalado. O zagueiro manifestou novamente o desejo de ir para o Flamengo e fez o time paulista diminuir a pedida. Até que a situação não se resolva, ele deve ficar de fora. Diante do Água Santa, o defensor começou entre os reservas. Realpe e Lucas Cunha foram os titulares.

Quem pode voltar a ganhar uma chance entre os titulares é Eduardo Sasha. O atacante tem evoluído nos treinamentos e pode aparecer no lugar de Thiago Borbas. Juninho Capixaba também retorna após acompanhar o nascimento de seu filho. Já Sorriso, em negociação com o Famalicão, de Portugal, também fica de fora.

"Vamos evoluir a cada semana e tenho certeza que vamos melhorar a questão tática e técnica. Agora é recuperar esses pontos perdidos fora de casa. Esperamos fazer um grande jogo contra a Portuguesa", disse Eduardo Sasha.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X RED BULL BRAGANTINO

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Eduardo e Giovanni Augusto; Felipe Marques, Henrique Dourado e Victor Andrade. Técnico: Dado Cavalcanti.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Raphael Claus

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP)