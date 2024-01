Ponte Preta empresta zagueiro e meio-campista para o Linense

No mercado em busca de reforços para a disputa do Campeonato Paulista, a Ponte Preta abriu espaço em seu elenco ao emprestar o zagueiro Euller e o meia Eduardo Processo ao Linense, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

A dupla não estava nos planos do técnico João Brigatti. E, como ambos já têm 21 anos, não poderiam mais atuar pelo time sub-20.

Euller e Eduardo Processo foram relacionados para alguns jogos da Ponte na última temporada, mas não entraram em campo como profissionais.

Enquanto isso, o elenco continua trabalhando para buscar a primeira vitória no Paulistão nesta quinta-feira, diante do Santos, na Vila Belmiro. Na estreia, empate por 1 a 1 com o Mirassol em Campinas.

Negociado com o América-MG, o volante Felipe Amaral é desfalque certo. O atacante Iago Dias, substituído na estreia com dores no tornozelo, é dúvida. Por outro lado, o atacante Renato, principal reforço para a temporada, foi inscrito e pode estrear.