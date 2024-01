Palmeiras aposta em fator casa atrás da primeira vitória no Paulistão diante da Inter

O Palmeiras decepcionou ao empatar em seu primeiro jogo na temporada. Com um futebol ruim, não conseguiu derrotar o Novorizontino em Novo Horizonte em sua estreia no Paulistão, do qual é o atual bicampeão. Agora, o desafio é diante da Inter de Limeira na primeira partida do ano no Allianz Parque. O duelo está marcado para esta quarta-feira, às 21h35.

O lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Gabriel Menino voltaram a treinar e podem ser novidades. O lateral estava cumprindo um cronograma individual de prevenção de lesão e foi substituído por Vanderlan na primeira partida.

Já o meio-campista não joga desde o fim de outubro do ano passado em razão de uma lesão no tornozelo direito. Ele já está recuperado e deve ser relacionado. Dudu é, agora, o único atleta que continua no departamento médico. O atacante passou por cirurgia em outubro do ano passado depois de romper os ligamentos do joelho direito. A previsão é de que retorne aos gramados entre maio e junho.

Espera-se que o Paulista seja novamente uma oportunidade de rodar o elenco, dar oportunidade a quem menos joga e entrosar os recém-chegados em preparação para a Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 4 de fevereiro, contra o São Paulo, no Mineirão.

Abel testou os três reforços - Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues - no segundo tempo do jogo em Novo Horizonte, mas continua dando pouca chances a jovens como Luís Guilherme, que não deixou o banco de reservas. Estevão sequer foi relacionado, enquanto que Rony e Breno Lopes, mesmo ineficientes, gozam de grande prestígio com o técnico.

O Palmeiras integra o Grupo B, que também tem Guarani, Ponte Preta e Água Santa. Com o empate no último domingo, soma um ponto. A Inter de Limeira integra o Grupo C, com Corinthians, Mirassol e Red Bull Bragantino. Na primeira rodada, a equipe perdeu em casa para a Portuguesa por 3 a 2.

Nesta etapa do Estadual, os times enfrentam os adversários das outras chaves em turno simples. Os dois melhores avançam às quartas de final, que será disputada em jogo único, com o dono da melhor campanha tendo a vantagem do mando de campo - o mesmo se aplica na semifinal. A decisão acontece no formato de ida e volta, e a equipe com a melhora campanha faz o segundo jogo em casa.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X INTER DE LIMEIRA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Vanderlan (Piquerez); Rony e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Maurício, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, Lucas Buchecha, Juninho e Kauê; Rafael Silva e Éverton Brito. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.