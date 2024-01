Mano lamenta elenco enxuto e vê derrota injusta ao Corinthians: 'Produzimos para vitória fácil'

Mano Menezes não escondeu sua decepção com a derrota do Corinthians para o Ituano, por 1 a 0, nesta quarta-feira. Na visão do comandante, sua equipe produziu bastante no Novelli Júnior para sair até com uma "fácil vitória". O treinador ainda lamentou o elenco enxuto neste início de temporada, citando que precisa rodar a equipe por causa da falta de ritmo.

O treinador foi flagrado na beira do campo dando algumas broncas em Rojas e depois no volante Raniele, e explicou que foram cobranças "pertinentes em coisas do jogo, nada de tão grave." Ele absorveu seu meio-campo e disse que a derrota veio mais pela falta de eficiência e capricho na hora de o time aproveitar as oportunidades.

"Certamente poderíamos ter aproveitado determinadas situações de forma mais eficaz, com qualidade. O jogo se desenvolveu até em boa condição de (o Corinthians) sair vencedor daqui, nos apresentou mais condições de vitória do que contra o Guarani", avaliou o técnico, que surpreendeu com sua franqueza.

"Merecíamos até ter feito uma vitória relativamente fácil pelo que produziram as duas equipes. Na primeira parte, contra o vento, foi um jogo ruim de jogar, mas o adversário não chutou uma bola no gol e desperdiçamos bolas que poderíamos ter criado melhor, por isso a cobrança no Raniele. Ele achou que estava no Cuiabá e uma saída que era fácil, foi driblar de costas, era tudo que o Ituano queria, roubar perto do gol", explicou.

"O segundo (tempo) foi melhor ainda, tivemos três ou quatro boas chances de fazer o gol, o Ituano teve uma que cruzou, o Torres dominou errado, e a bola do gol", seguiu. "Pouco antes, perdemos na frente, o time não marcou a área, descuidou e o menino foi feliz no chute."

O técnico também fez uma análise bastante sincera dos problemas da equipe. Para Mano Menezes, a falta de peça pesa em um começo de temporada no qual a equipe ainda busca o ritmo de jogo e que ele precisa rodar bastante o elenco, mas não tem condições por causa das poucas opções.

"Acho que estão bem evidentes as dificuldades que temos, e não podemos escondê-las. Para jogar de três em três dias, precisa ter mais elenco, mais opções, e ainda não temos, é só ver as mudanças. E vai pesar mais ainda. Sábado temos o São Bernardo, um time forte fisicamente, e nossos jogadores ainda não estão em condições de entregar. Não temos como jogar no mesmo ritmo sem poder rodar o elenco. Aí estão nossos problemas e temos de resolvê-los todos juntos, não adianta olhar para cá ou para lá. Ter elenco a nível de Corinthians, que possa ter opções para mexer e rodar a equipe é necessário nesse momento."