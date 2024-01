Corinthians enfrenta Ituano em meio a bagunça interna e incertezas

A vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na estreia do Paulistão, até animou o torcedor do Corinthians, mas o panorama geral é de desconfiança. Ao enfrentar o Ituano, às 19h30 desta quarta-feira, no Novelli Júnior, o time comandado por Mano Menezes terá de lidar com a sombra de acontecimentos que têm colocado interrogações sobre a atuação da nova gestão corintiana, liderada pelo presidente Augusto Melo.

Na coletiva de imprensa depois da partida de domingo, Mano disse que esperava contar com o lateral-direito Matheuzinho e o meia argentino Rodrigo Garro para o compromisso em Itu. "Temos boas chances de ter os dois na equipe, mantendo nível de atuação", afirmou. A expectativa do treinador não se cumpriu, pois Matheuzinho não será mais contratado junto ao Flamengo e Garro ainda não foi regularizado.

O lateral estava treinando no CT Joaquim Grava e participou do treino aberto à torcida realizado no sábado, na Fazendinha. Mesmo assim, o Corinthians desistiu de contratá-lo após não chegar a um acordo com o Flamengo em relação aos termos para ter o atleta por empréstimo de um ano. Já o meia não está registrado no BID porque a diretoria ainda tem pendências a tratar com o Talleres, da Argentina.

Fora essas situações que ainda se estendem, o time viveu um baque na véspera do duelo com o Guarani. Depois de treinar como titular durante a semana, o zagueiro Lucas Veríssimo não treinou no sábado e, em seguida, revelou-se que ele havia aceitado uma proposta do futebol do Catar. No início do mês, Augusto Melo chegou a anunciar a compra em definitivo do defensor, até então emprestado pelo Benfica, mas o jogador ainda não havia assinado contrato, por isso saiu sem multa.

Em meio a toda a bagunça interna em relação aos reforços, o time começou o ano com o mesmo destaque em campo do final do ano passado: Ángel Romero. Autor de um golaço na rodada de estreia, o paraguaio, muitas vezes questionado, vive um momento de conexão com a torcida e está com a confiança em alta.

Romero e seus companheiros irão desafiar um Ituano que não causou a melhor das impressões em seu primeiro jogo, no qual acabou derrotado por 2 a 0 pelo São Bernardo. O técnico Marcinho Freitas reconhece que sua equipe não foi bem, mas enxerga possibilidade de surpreender o Corinthians, até em razão do processo confuso de reformulação do clube da capital.

"O que aconteceu contra o São Bernardo temos que, é claro, observar o que tem que ser corrigido, mas já manter a cabeça e nos concentrarmos para enfrentar o Corinthians, que é uma grande equipe. Aproveitar também esse momento de muitas mudanças do lado de lá para que possamos, dentro dos nossos comportamentos, sermos mais intensos, nos desfazer menos da bola e controlarmos melhor", disse Marcinho.

O Ituano está no Grupo A do Paulistão, zerado em pontuação, assim como o Santo André. A Portuguesa é a líder da chave, com os mesmos três pontos do vice-líder Santos.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X CORINTHIANS

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Marcel e Jonathan Silva; José Aldo, Yann Rolim e Eduardo Person; Pablo Diogo, Mineiro e Salatiel. Técnico: Marcinho Freitas.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Matías Rojas, Matheus Araujo e Ángel Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Novelli Júnior, em Itu (SP).