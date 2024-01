Augusto Melo coleciona trapalhadas como presidente do Corinthians; veja lista

Veríssimo deixa o clube antes de estreia no Paulistão

A situação de Lucas Veríssimo foi outra a surpreender os torcedores um dia antes da estreia do time no Paulistão. Após treinar como titular durante toda a semana, o zagueiro não trabalhou no sábado e, em seguida, revelou-se que ele havia aceitado uma proposta do Al-Duhail, do Catar. No início do mês, o presidente Augusto Melo chegou a anunciar a compra em definitivo do defensor, até então emprestado pelo Benfica, mas o jogador ainda não havia assinado contrato, por isso saiu sem multa.

No dia da apresentação da casa de apostas Vai de Bet como novo patrocínio corintiano, em 7 de janeiro, Melo levou Fagner, Yuri Alberto e Veríssimo para o evento, como modelos da camisa estampada pela marca. O presidente chega a falar sobre a compra do defensor, como pode ser visto em registro de vídeo feito pela TV Corinthians. "A nossa primeira ação (ao assumir o mandato) foi contratá-lo. Como dizemos, ele se encaixou (no time) e tem o nosso perfil. Vai fazer história conosco", disse o presidente.

O vídeo viralizou nas redes sociais após o anúncio da saída de Veríssimo. Internautas apontaram um suposto desconforto nas expressões faciais do zagueiro. De acordo com o clube, o jogador e seu empresário tinham em mãos o contrato da permanência desde o dia 4 de janeiro. Mas não assinou.

Multa com antigo patrocinador

Também no evento de anúncio oficial do patrocínio, o presidente do Corinthians disse que a Vai de Bet arcaria com a multa para a rescisão de contrato com a Pixbet, outra casa de apostas que patrocinava o clube. "Existe uma multa que era de R$ 30 milhões, da Pixbet, que cumpriu um ano e tem uma multa atual de R$ 20 milhões, que ela vai arcar. Fora esse patrocínio de R$ 360 milhões, ela arca com a multa", afirmou na ocasião.