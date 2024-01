Artilheiro faz, jovem salva nos acréscimos e Cruzeiro abre Mineiro com vitória sobre Villa Nova

O Cruzeiro precisou de um gol nos acréscimos para largar com vitória no Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, em Nova Lima, o time celeste saiu em vantagem, com o argentino Dinenno, contratado para ser seu novo artilheiro, acabou cedendo a igualdade, mas viu o garoto João Pedro aparecer como salvador aos 48 do 2º tempo para definir os 2 a 1 sobre o Villa Nova. O jogo teve como protagonista, ainda, o VAR, que anulou um gol de cada equipe e teve uma revisão de longos sete minutos.

O jogo atrasou três minutos por causa da ausência de médico na ambulância. Após o pontapé inicial, o Villa Nova tentou surpreender ao partir para cima em seus domínios, tentando quebrar um tabu que dura desde 1999. Nada de finalização perigosa, contudo, apesar de ter bons cruzamentos.

Aos pouco, o reformulado Cruzeiro do jovem técnico Nicolás Larcamón, de 39 anos, foi se ajustando. Das novidades para 2024, apenas Dinenno participou da estreia no estadual desde o começo. Do mais, remanescentes e meninos, casos de Robert e Japa. Rafa Silva, Léo Aragão e Zé Ivaldo estavam no banco, enquanto Lucas Romero e Gabriel Verón não foram relacionados por questões físicas.

Em meio às novidades, coube ao remanescente Arthur Gomes dar o primeiro susto. A batida forte parou em defesaça de Gabriel Parra. Após batida de Matheus Pereira aos 28, o goleiro não conseguiu segurar e Dinenno apareceu livre para mandar às redes. Primeiro do artilheiro argentino contratado para sanar com o problema da camisa 9.

O empate não custou a sair. Aos 32, cruzamento da direita, Caio Mancha desviou e Rafael Cabral fez milagre, com a perna. No rebote, Wesley Hiago igualou o placar. O gol acabou anulado por falta de Mancha em William após consulta ao VAR.

Aos 47, em mais um lance com reclamação dos cruzeirenses, o gol valeu. Wendson apareceu entre os marcadores para mandar de cabeça no cantinho. Rafael Cabral nada pôde fazer no lance.

O segundo tempo voltou aberto, com o Cruzeiro sofrendo atrás e cometendo falhas bobas na frente, irritando Larcamón. O argentino não gostou do que viu e rapidamente modificou a equipe, lançando um lateral na vaga de um ponta. O maior fôlego apresentado pelo Villa Nova também foi levado em consideração.

Aos 29 minutos, sob forte chuva, mais um lance questionável sob avaliação do VAR. Matheus Pereira cobrou falta à área, e o auxiliar anotou impedimento de Dinenno antes de Ian Lucas mandar para o gol. Após cinco minutos de avaliação, o árbitro foi chamado ao monitor e levou o auxiliar junto. O gol acabou anulado após sete minutos de revisão.

Em final "maluco", com os times todo na frente buscando o gol do triunfo, quem se deu melhor foi o Cruzeiro, graças às substituições de Nicolás Larcamón. Wesley Gasolina rolou e o menino João Pedro definiu o triunfo aos 48 minutos.

FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA 1 x 2 CRUZEIRO

VILLA NOVA - Gabriel Parra; Maurício Mucuri, Alex Paulino, Renan e Charles (Anthony); Lucas Vital (Ruan Pablo), Neto e Guilherme Santos; Wendson (Carlos Miguel), Wesley Hiago (Léo Reis) e Caio Mancha (Renatinho). Técnico: Vinicius Munhoz.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Palacios, Neris e Marlon; Lucas Silva, Japa (Ian Luccas), Matheus Pereira e Robert (João Pedro); Arthur Gomes (Wesley Gasolina) e Dinenno (Rafa Silva). Técnico: Nicolás Larcamón.

GOLS - Dinenno, aos 28 e Wendson aos 47 minutos do primeiro tempo; João Pedro, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento.

CARTÕES AMARELOS - Wendson (Villa Nova) e Marlon, Matheus Pereira e João Pedro (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castor Cifuentes (Alçapão do Bonfim), em Nova Lima.