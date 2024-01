Pedrinho se diz inocente e evita falar sobre caso de agressão na apresentação no Santos

Apresentado nesta terça-feira pelo Santos, o atacante Pedrinho afirmou ser inocente no caso em que foi acusado de agredir a namorada, no início de 2023, quando era jogador do São Paulo. Após uma reaproximação, a namorada retirou o pedido das medidas protetivas.

"É uma situação que já foi resolvida e eu procuro não tocar mais no assunto. Peço desculpas", afirmou o atacante de 24 anos ao ser questionado pela primeira vez.

Dispensado pelo São Paulo, Pedrinho foi para o América-MG, pelo qual disputou o Campeonato Brasileiro sem brilho. Em oito partidas, apenas uma como titular em um time que terminou na lanterna, não marcou nem fez assistências. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou e acertou empréstimo com o Santos até o final de 2024.

Pedrinho voltou a pedir desculpas ao ser questionado pela segunda vez sobre o assunto. "Não vou entrar muito em detalhe, mas sou inocentado. O processo está nas mãos dos advogados. Qualquer dúvida, tem que procurá-los. Mas não vou ficar entrando muito em detalhes. Desculpa."

O jogador foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após o Santos anunciar sua contratação, mas diz que isso não o abalou. "O Santos é o lugar que sempre sonhei jogar. Ficava sonhando com essa oportunidade. Vou dar o meu melhor, honrar essa camisa. Sempre acompanhei o Santos, o Neymar."

Em campo, Pedrinho disse ser um ponta esquerda, mas que está treinando na direita a pedido do técnico Fabio Carille. "Tô feliz. Tudo é uma questão de adaptação. Sou um ponta que tem o 1 contra 1 muito bom, o drible e consigo finalizar bem também."

O zagueiro Gil, de 36 anos, também foi apresentado nesta terça e disse que não tem preferência de jogar pela direita ou esquerda. Ex-Corinthians, o jogador disse que teve boas referências com o meia Giuliano, companheiro no time do Parque São Jorge, que acertou a transferência para o Santos um pouco antes.