Lutador de MMA é encontrado morto após tentar recuperar moto roubada; suspeito é preso

O lutador de artes marciais mistas (MMA) Diego Braga Nunes, de 44 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira, no Morro do Banco, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde a manhã do mesmo dia, quando saiu de casa para tentar recuperar uma motocicleta, roubada na garagem de sua casa, na Muzema, bairro da mesma região. Ambos os locais são controlados pelo tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar (PM), homens do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na Estrada de Itajuru, e encontrou Diego em uma área de mata. O lutador foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. O caso foi encaminhado para à Delegacia de Homicídios da Capital.

Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos de assassinar o atleta foi preso na manhã desta terça-feira, em casa, com certa quantidade de drogas. Ele confessou ter participado do crime e foi conduzido à 16ª DP. As buscas por outros envolvidos estão em andamento na região.

Diego teve a moto furtada na madrugada de segunda-feira, quando dois homens invadiram a sua casa - imagens das câmeras de segurança confirmaram o roubo. O lutador chegou a compartilhar uma imagem da motocicleta, e a placa, em suas redes sociais, pedindo informações. Pela manhã, ele saiu em busca da moto, sem registrar o furto na delegacia. Uma das hipóteses é de ele teria sido confundido com um miliciano.

Diego era dono da academia de MMA Tropa Thai. Nesta terça-feira, a unidade anunciou o cancelamento de todas as aulas. Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de MMA Desportivo (CBMMAD) lamentou a morte do lutador. "Luto pelo mestre, amigo e parceiro. Que dor sem tamanho. Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado em cada lugar que levarmos a nossa bandeira do Brasil! Que Deus te acolha e abençoe toda família Braga! Nossos reais e mais profundos sentimentos. Descanse em paz mestre."