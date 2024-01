Guarani avança na negociação por atacante Pablo, do Cuiabá

Ainda atento no mercado, antes da estreia do Campeonato Paulista, o Guarani avançou na negociação com o Cuiabá pelo atacante Pablo, de 20 anos. O jogador deve chegar ao time de Campinas até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques do Cuiabá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um gol e uma assistência, Pablo teve algumas oportunidades na equipe principal no ano passado, mas não deve ser aproveitado pelo técnico António Oliveira nesta temporada. Por isso, deve ser emprestado, apesar de ter ido bem no sub-20.

Caso o Guarani confirme a contratação, o clube ficará com 10% dos direitos de Pablo em caso de venda por parte do Cuiabá logo após o empréstimo. O time campineiro tem a concorrência do América-MG na busca pelo atacante.

Pablo começou a carreira no Novo Esporte Ipatinga-MG e atuou ainda pelo Democrata GV-MG, antes de ser adquirido pelo Cuiabá. No entanto, ainda não despontou no time principal.

O Guarani negocia também com o Santos para poder contar com o goleiro Vladimir, já que perdeu Pegorari, que sofreu uma grave lesão ao fraturar a fíbula da perna direita.

O time campineiro caiu em um grupo complicado no Paulistão, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta. Sua estreia será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.