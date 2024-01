Federação Paulista de Futebol confirma que final da Copinha não será no Pacaembu

Tradicional palco da festa da molecada na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Pacaembu não hospedará a decisão da principal competição de base do País pelo terceiro ano seguido. Ainda em obras de modernização, o estádio foi vetado para a final do dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, mas confirmado para 2025.

Havia uma expectativa enorme de que o Pacaembu fosse liberado para receber a decisão. Ainda na escolha dos grupos da Copinha, no fim de 2023, a Federação Paulista de Futebol (FPF) dava como certa a final no estádio.

"A Federação Paulista de Futebol, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu informam que decidiram, em comum acordo, que a final da Copa São Paulo Sicredi 2024 não será realizada no Estádio do Pacaembu", informou a FPF em nota nesta terça-feira.

"A decisão foi tomada após criteriosa análise de todos os envolvidos, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores. Conforme previsto em regulamento, a FPF observará todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar oportunamente o novo local da final", prosseguiu a entidade.

Nos dois últimos anos, com conquistas do Palmeiras, a decisão ocorreu no Allianz Parque em 2022 e no Canindé em 2023. O estádio da Portuguesa surge como uma das opções, com o Morumbi correndo por fora.

"A Concessionária Allegra Pacaembu ressalta que as obras de modernização e restauro seguem em ritmo acelerado e a reabertura do Complexo do Pacaembu se dará em fases ao longo do primeiro semestre de 2024. A empresa informa, ainda, que o andamento dos trabalhos segue dentro dos prazos contratuais e que o Pacaembu estará de volta para a Copinha de 2025, completamente renovado."