Corinthians, São Paulo e Grêmio abrem as oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores

Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez títulos, o Corinthians abrirá as oitavas de final nesta terça-feira. O clube do Parque São Jorge enfrentará o CRB-AL às 18h30, no estádio Bento de Abreu, em Marília. São Paulo e Grêmio também estarão em campo.

O Corinthians, que sofreu para passar pelo Guarani - levou nos pênaltis, na segunda fase -, chegou às oitavas após golear o Atlético-GO por 4 a 1. No entanto, encontrará um adversário forte, que vem de vitória sobre o Fortaleza, time da elite do futebol brasileiro e que havia eliminado o Internacional-RS.

Já o São Paulo, dono de quatro conquistas, vem pulando de fase em fase na base do sacrifício. O time tricolor venceu o Ceará nos pênaltis e vem de vitória sobre a Ferroviária por 2 a 1. Vivo na competição, enfrentará o Novorizontino na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. A equipe do interior paulista já deixou o Botafogo-RJ pelo caminho.

Sobrando na competição, o Grêmio tem brilhado no mata-mata, com vitórias consistentes contra Mirassol (4 a 1) e Coimbra-MG (4 a 2). O duelo é diante do Athletico-PR, em Franca. O time paranaense foi mais econômico ao derrotar Tanabi (nos pênaltis) e Ponte Preta (2 a 1).

Por fim, o Ituano, que despachou Fluminense e Criciúma, enfrenta o América-MG, que conquistou a sua primeira vitória no torneio na última fase, ao superar o Capital-DF por 2 a 0. O time mineiro empatou todos os seus outros quatro jogos.

A competição seguirá ainda com mais quatro jogos das oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em duelos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos desta terça-feira:

18h30

Corinthians x CRB-AL

20h

Novorizontino x São Paulo

21h

Athletico-PR x Grêmio

21h40

Ituano x América-MG