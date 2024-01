Ramon Menezes convoca o zagueiro Lucas Fasson para o Pré-Olímpico da Venezuela

O técnico Ramon Menezes optou por levar 23 jogadores para o Pré-Olímpico da Venezuela e nesta segunda-feira anunciou a convocação do zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou (RUS), para a vaga do lateral-direito Matheus Dias, do Inter, cortado após sentir um problema muscular na semana passada.

O treinador fez o inverso para repor seus cortados. Há alguns dias, após o Internacional pedir a liberação do zagueiro Robert Renan, o treinador da seleção optou por chamar o lateral-direito Khellven, do CSKA, deixando a defesa com somente três opções.

Desta vez, ao perder Matheus Dias, que sentiu o incômodo durante as atividades na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico optou por chamar mais um zagueiro, deixando a defesa com quatro opções.

"Lucas se apresenta à seleção em São Paulo, nesta terça-feira. A equipe brasileira partirá para a Venezuela da capital paulista", informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O voo será na madrugada do dia 17. Desta maneira, a preparação para o novo convocado será somente em solo venezuelano.

Valendo duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Pré-Olímpico acontecerá entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. Mas a seleção folga na primeira rodada, iniciando sua caminhada diante da Bolívia, no dia 23. O Brasil ainda encara Colômbia (dia 26), Equador (29) e Venezuela (1º de fevereiro).