Osaka perde de francesa na estreia no Aberto da Austrália em retorno aos Grand Slams

De volta aos torneios de Grand Slam, a japonesa Naomi Osaka não passou da estreia no Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, a ex-número 1 do mundo foi superada pela francesa Caroline Garcia (16ª cabeça de chave) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em Melbourne.

Osaka, dona de dois títulos no Aberto da Austrália, não jogava um Grand Slam desde o US Open de 2022. Ela se afastou das quadras no fim daquela temporada porque estava grávida. Seu retorno, após 15 meses, aconteceu no início deste ano, no Torneio de Brisbane, onde jogou duas partidas, com uma vitória e uma derrota.

Nesta segunda, ela fez uma dura estreia, contra uma rival que frequentou o Top 10 nos últimos anos. A partida era uma das mais aguardadas da rodada de abertura em Melbourne. E, de fato, apresentou bom nível de tênis, com superioridade da 19ª do ranking.

Caroline Garcia foi dominante no primeiro set, quando faturou a única quebra de saque da partida. Na segunda parcial, conteve a tentativa de reação da japonesa e, no tie-break, não deu chances à adversária. Na segunda rodada, a tenista francesa vai enfrentar a polonesa Magdalena Frech, que avançou ao superar a local Daria Saville por 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5.

Atual campeã do US Open, a americana Coco Gauff (4ª cabeça de chave) confirmou o bom momento e aplicou um "pneu" na eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova, por 6/3 e 6/0. Sua próxima adversária será a compatriota Caroline Dolehide.

Também avançaram as seguintes cabeças de chave: a tunisiana Ons Jabeur (6ª), a ucraniana Elina Svitolina (19ª), a belga Elise Mertens (25ª) e a italiana Jasmine Paolini (26ª). Já as pré-classificadas Veronika Kudermetova (15ª), Ekaterina Alexandrova (17ª), Donna Vekic (21ª), Anastasia Potapova (23ª) e Anhelina Kalinina (24ª) foram eliminadas logo na estreia.

MEDVEDEV AVANÇA APÓS ABANDONO

Na chave masculina, o principal cabeça de chave a entrar em quadra foi o russo Daniil Medvedev. O terceiro pré-classificado sofreu em sua primeira partida e avançou após o abandono do francês Terence Atmane. O placar era favorável para o russo, por 5/7, 6/2, 6/4 e 1/0 quando Atmande desistiu do confronto. O próximo adversário de Medvedev será o finlandês Emil Ruusuvuori.

Entre os demais cabeças de chave, avançaram o grego Stefanos Tsitsipas (7º), Hubert Hurkacz (9º), Alex de Minaur (10º), Karen Khachanov (15º), Ben Shelton (16º), Ugo Humbert (21º), Alejandro Davidovich Fokina (23º), Lorenzo Musetti (25º), Sebastian Korda (29º), Adrian Mannarino (20º) e o argentino Tomas Martin Etcheverry (30º).

O chileno Nicolas Jarry (18º) assim como os experientes Andy Murray e Stan Wawrinka caíram logo na primeira rodada. O canadense Denis Shapovalov, ex-Top 10, também se despediu de forma precoce.