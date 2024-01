Grêmio apresenta o goleiro Marchesín e anuncia volta do meia-atacante colombiano Campaz

A segunda-feira foi de novidades no Grêmio. O clube abriu a semana apresentando o goleiro argentino Agustín Marchesín, de 35, e anunciou o retorno do meia-atacante colombiano Jaminton Campaz, de 23.

Marchesín, que deve disputar a posição com Gabriel Grando e Caíque, já participou dos treinos da equipe no final de semana. "É uma equipe com muita tradição na Libertadores", afirmou o argentino, que estava no Celta de Vigo, da Espanha. Em 2024, o Grêmio volta a disputar a Libertadores após a ausência em três edições.

"Estou ansioso para começar a jogar, eu quero jogar, eu vim aqui para jogar, não vim aqui 'titular', vim aqui para me tornar titular", disse o reforço. "Quando se chega a uma equipe nova, sempre perguntamos sobre o clube e a cidade, mas eu já estava convencido que iria vir para cá."

Já Campaz estava emprestado ao Rosario Central, da Argentina, pelo qual disputou 43 jogos e marcou 10 gols. O Rosario Central executou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, como previa o contrato de empréstimo, mas não chegou a um acerto para um novo contrato.

Com a camisa do Grêmio, Campaz fez 58 jogos, com 6 gols. O colombiano foi convocado para os últimos jogos das eliminatórias sul-americanas, em novembro. Ele ficou no banco na vitória contra o Brasil (2 a 1) e atuou por nove minutos na derrota para o Paraguai (0 a 1).

Após as avaliações de rotina, Campaz deve fazer os primeiros treinos sob o comando de Renato Gaúcho nesta terça.