Corinthians anuncia renovação de contrato dos volantes Paulinho e Maycon

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira as renovações de contrato dos volantes Maycon e Paulinho. Revelado no clube, Maycon teve seu empréstimo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 31 de dezembro de 2024, por 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões).

"Sempre foi e sempre vai ser uma honra vestir esta camisa. Espero que desta vez melhor do que os últimos dois anos e mais próximo da minha primeira passagem, com títulos e bons jogos", afirmou o volante, referindo-se às conquistas do Paulista (2017 e 2018) e do Brasileiro (2017). É o terceiro empréstimo consecutivo de Maycon, de 26 anos.

Já Paulinho está em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pouco jogou em 2023. Seu contrato foi renovado até o final de junho de 2024.

O Corinthians permanece com 100% dos direitos econômicos do atleta. Sua multa rescisória é de R$ 100 milhões no mercado nacional e 50 milhões de euros no mercado internacional.

Aos 35 anos, Paulinho se contundiu em maio, no jogo contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Libertadores. Nesta segunda-feira, o veterano treinou parcialmente com os companheiros no CT Joaquim Grava.