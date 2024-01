Basquete brasileiro estreia nas eliminatórias da AmeriCup 2025 em Barueri

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta segunda-feira que a seleção brasileira masculina enfrentará o Paraguai, no dia 23 de fevereiro ,na estreia das eliminatórias da AmeriCup 2025, no ginásio Jardim Silveira, em Barueri (SP).

O segundo confronto entre as duas equipes, que fecha a primeira janela de classificação do torneio, acontece no dia 26 em Assunção. A volta a Barueri ocorrerá após a seleção rodar o País. A equipe nacional esteve no Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e no Norte, com a disputa de competições da base, mantendo o objetivo de levar o basquete para todas as regiões. Agora, retorna ao Sudeste.

O Brasil está no Grupo B das eliminatórias, ao lado de Paraguai, Uruguai e Panamá. As outras duas janelas das eliminatórias acontecem em novembro deste ano e em fevereiro de 2025, e os locais dos confrontos ainda estão indefinidos.

Os três melhores do grupo se classificam para a AmeriCup, que acontece em setembro de 2025, na Nicarágua, e reúne 12 seleções.

O técnico Gustavo de Conti ainda não convocou os atletas que defenderão o Brasil na primeira rodada do torneio.