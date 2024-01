Alexander Zverev será julgado por violência doméstica durante Roland Garros

Campeão olímpico e atual sexto melhor do mundo, o tenista alemão Alexander Zverev ficou sabendo nesta segunda-feira que será julgado por violência doméstica em Berlim no final de maio, mas não será obrigado a comparecer pessoalmente ao tribunal.

Ex-namorada de Zverev, Brenda Patea acusa o tenista de tentar sufocá-la durante uma discussão em maio de 2020. Patea diz ainda que o ex-companheiro é um "homem ciumento". Zverev, de 26 anos, nega as acusações.

A Justiça alemã determinou que o tenista, ex-número 2 do mundo, pagasse uma multa de 450 mil euros (cerca de R$ 2,4 milhões). Como Zverev contestou a decisão, o caso vai a julgamento. Na Alemanha, o juiz pode determinar uma multa para casos considerados mais simples. O acusado pode contestar a decisão, mantendo sua presunção de inocência, mas isso leva o assunto para julgamento.

O julgamento de Zverev começa em 31 de maio em Berlim, mas o tenista poderá ser representado por um advogado. Segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros começa no dia 20 daquele mês.

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) decidiu que o alemão não enfrentaria ação disciplinar depois que sua própria investigação, que durou 15 meses, não encontrou evidências suficientes para fundamentar as alegações de Patea.

Além de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Zverev foi finalista do Aberto dos EUA em 2020, perdendo a decisão para o austríaco Dominik Thiem. Zverev enfrenta o compatriota Dominik Koepfer, 62º do ranking mundial, na primeira rodada do Aberto da Austrália, nesta terça-feira.