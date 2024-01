Thiago Wild força o tiebreak, mas acaba superado por Rublev e dá adeus ao Aberto da Austrália

Thiago Wild vendeu caro a derrota para o russo Andrey Rublev, número 5 do ranking da ATP. O brasileiro saiu perdendo por 2 sets a 0, levou o jogo para o tiebreak, mas, mesmo lutando até o fim, acabou sendo eliminado do Aberto da Austrália com um revés por 3 a 2, parciais de 7/5, 6/4, 3/6, 4/6 e 7/6 (10/6), em Melbourne, na Austrália, em partida de 3h42min.

Enquanto Wild caiu na fase inicial em sua primeira participação na chave principal do torneio, Rublev continua em busca do título inédito. Na próxima fase, o russo, que vem de vitória do aberto de Hong Kong, enfrentará o vencedor do duelo entre o americano Christopher Eubanks e o japonês Taro Daniel.

O brasileiro começou o jogo com muita empolgação e chegou a abrir 3 a 0 de vantagem. O primeiro set parecia estar nas mãos de Wild, que acabou deixando Rublev entrar na partida com duas quebras consecutivas. O equilíbrio, no entanto, continuou, mas o russo acabou largando na frente por 7 a 5.

Com a concentração em alta, Rublev dominou o segundo set e não demorou para abrir 4 a 1 de vantagem. Wild até conseguiu reagir e chegou a diminuir para 5 a 4, mas o russo acabou fechando por 6 a 4.

Tudo levava a acreditar que Rublev fecharia o terceiro set com facilidade, mas Wild resolveu complicar a vida do russo e o deixou impaciente. O brasileiro esteve mais seguro, passou a errar menos e pressionou o adversário, principalmente no segundo serviço, para vencer por 6 a 3.

Wild manteve o nível no quarto set e conseguiu levar para a parcial decisiva com um triunfo por 6 a 4. Rublev colocou a cabeça no lugar e teve, no quinto set, quatro match points para vencer, mas todos foram salvos pelo brasileiro, que levou o duelo para o tiebreak.

A classificação chegou a estar nas mãos de Wild, que abriu 3 a 0 de vantagem, mas o russo se manteve firme e foi decisivo no saque para confirmar a vaga vencendo por 10 a 6.

MAIS JOGOS

Número 4 do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner derrotou o holandês Botic Van de Zandchulp por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/5 e 6/3, com 2h34min de partida. Sinner não teve muita dificuldade para confirmar a vitória. Ele encontrou certa dificuldade no segundo set, mas acabou garantindo a classificação sem maiores problemas.

Destaque também para o americano Taylor Fritz, que teve muita dificuldade para confirmar sua classificação, mas avançou ao derrotar o argentino Facundo Díaz Acosta por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/3, 3/6, 6/2 e 6/4.