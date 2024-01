Richarlison marca e Tottenham arranca empate com o Manchester United no Campeonato Inglês

O Tottenham contou com o faro de gol do centroavante Richarlison para arrancar um empate de 2 a 2 neste domingo, diante do Manchester United, em pleno Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro deixou a sua marca ainda no primeiro tempo, quando sua equipe perdia o confronto por 1 a 0. Com o resultado, o time do técnico Ange Postecoglou aparece em quinto lugar com 40 pontos. Já os donos da casa ocupam a sétima colocação, com 32.

Pressionado pela necessidade de buscar a reabilitação na competição após a derrota na última rodada para o Nottingham Forest, o Manchester United conseguiu balançar a rede bem no início do jogo. Rasmus Hojlund aproveitou uma sobra na grande área do Tottenham e acertou o ângulo do goleiro Vicario fazendo um golaço aos dois minutos.

O jogo ganhou intensidade e as duas equipes começaram a criar seguidas chances de gol. Rashford quase ampliou antes dos 10 minutos. O Tottenham também assustou. Primeiro com o atacante Timo Werner, e depois em chegada do volante Rodrigo Betancourt.

Mesmo jogando no Old Trafford, o Tottenham não se intimidou e seguiu incomodando os donos da casa. E em uma jogada de bola parada, o talento brasileiro de Richarlison fez diferença. Ele aproveitou uma cobrança de escanteio de Pedro Porro da esquerda e, de cabeça, empatou a partida aos 18 minutos.

Com o 1 a 1, o Tottenham controlou o jogo e apostou na posse de bola para envolver o adversário. No entanto, em uma interceptação do atacante Hojlund, o Manchester United encaixou um contra-ataque e chegou aos 2 a 1.

Aos 40 minutos, Marcus Rashford foi lançado em profundidade e alcançou a área do adversário. O atacante finalizou com precisão e recolocou o time da casa à frente do placar, para delírio dos torcedores.

Tal como no primeiro tempo, a etapa complementar começou com bola na rede. Timo Werner chegou à linha de fundo e rolou para trás. O uruguaio Rodrigo Betancourt apareceu livre e fez 2 a 2 no primeiro minuto do segundo tempo.

A igualdade no marcador fez o United forçar o jogo ofensivo para buscar o terceiro gol. Com uma postura mais cautelosa, o Tottenham cadenciou o confronto e administrou o resultado, garantindo um ponto fora de casa.

No outro jogo da rodada, o Aston Villa visitou o Everton, ficou no empate de 0 a 0, e chegou aos mesmos 43 pontos do vice-líder Manchester City na competição. Em situação delicada, os donos da casa contabilizam 17 pontos e ocupam o 17º lugar no Inglês.