NFL tem 4º jogo mais frio da história com temperatura de -20° C e sensação térmica de -31° C

A partida entre Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, realizada neste sábado, 13, pela National Football League (NFL), foi a quarta mais fria da história da liga. Sob baixíssimas temperaturas, o time da casa venceu o confronto por 26 a 7 e se manteve vivo na disputa dos playoffs, classificando-se para a semifinal da AFC.

O jogo realizado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, registrou uma temperatura de -20° C, com sensação térmica de -31° C, segundo informou a NFL. Com o frio intenso, a partida entrou para a quarta posição entre as mais geladas da história do torneio. A mais fria de todas aconteceu em 1967, entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Naquele dia, foi registrada uma temperatura de -25° C. A sensação térmica, por sua vez, foi de -44° C.

As arquibancadas do estádio ainda registraram uma presença ilustre, mas que se tornou cada vez mais frequente: a da cantora Taylor Swift. A pop star namora com o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Com a chegada da estrela pop entre a torcida nos jogos, a procura por ingressos na liga de futebol americano disparou.

Em meio ao frio intenso registrado sábado, sobrou até mesmo para o bigode do técnico Andy Reid, dos Chiefs, que foi tomado por pedras de gelo. O flagrante da cena inusitada foi feito pela transmissão da partida.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para o frio rigoroso em Kansas e ressaltou que, devido à condição, poderia haver congelamento da pele de forma rápida.