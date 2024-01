Milan derrota a Roma e diminui distância para os líderes do Campeonato Italiano

O Milan derrotou a Roma por 3 a 1 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, e deu um passo importante para manter a perseguição à vice-líder Juventus (46) na competição. O resultado deixa a equipe de Milão com 42 pontos na terceira colocação. O revés fora de casa amplia a crise da equipe do técnico José Mourinho. Com 29 pontos, o time grená se mantém em nono lugar e não consegue diminuir a distância para a zona de classificação para os torneios europeus.

O Milan definiu o triunfo com um gol em cada tempo. Aos 11 minutos, Yacine Adli foi lançado na entrada da área por Reijnders, conseguiu espaço e acertou um belo chute para abrir a contagem.

Na volta do intervalo, com a Roma recuada, Olivier Giroud mostrou a sua eficiência no jogo aéreo e completou um cruzamento de Simon Kjaer para vencer o goleiro Mile Svlar e aumentar a vantagem do Milan para 2 a 0, aos 10 minutos.

A Roma voltou para a disputa graças a um pênalti cometido por Davide Calábria. Leandro Paredes foi para a cobrança, chutou no meio do gol, e diminuiu o placar para 2 a 1 aos 25 minutos.

Na tentativa de buscar o empate, a Roma acabou castigada no final. Theo Hernandez contou com uma bela assistência de Olivier Giroud para acertar um forte chute e garantir a vitória de 3 a 1.

O Milan ainda teve a chance de transformar a vitória em goleada. Nos acréscimos, Musah desperdiçou a chance de ampliar o marcador, ao carimbar a trave da Roma. Sem reação, o técnico José Mourinho teve de contentar com mais um resultado negativo no torneio comandando a Roma.

Mais três jogos completaram a rodada do Campeonato Italiano neste domingo. A Lazio fez valer o seu mando de campo e derrotou o Lecce por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo brasileiro Felipe Anderson.

Quem também venceu jogando em casa foi o Cagliari que bateu o Bologna, de virada, por 2 a 1. Orsolini marcou para os visitantes, enquanto Petagna igualou o placar no primeiro tempo. O gol da vitória saiu na etapa complementar e foi anotado por Calafiori.

Em uma partida de quatro gols, a Fiorentina ficou no empate de 2 a 2 com a Udinese, em Florença. Precisando se recuperar na tabela, ocupa o 16º lugar, a equipe de Údine esteve à frente do placar em duas oportunidades. Lovric abriu o placar no primeiro tempo e Beltran fez para o time da casa já na volta do intervalo. Thauvin voltou a deixar os visitantes em vantagem, mas Nzola, perto do fim do jogo, balançou a rede para a Fiorentina e fechou o placar em 2 a 2.