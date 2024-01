Marcos Leonardo marca sua estreia no Benfica com gol e goleada sobre o Rio Ave

O atacante Marcos Leonardo fez a sua primeira aparição com a camisa do Benfica neste domingo e a estreia não poderia ter sido melhor. Goleada do time encarnado sobre o Rio Ave por 4 a 1 e ainda um gol do estreante pelo novo clube.

Depois de ficar todo o primeiro tempo no banco de reservas, o ex-centroavante do Santos entrou na etapa final na vaga do compatriota Arthur Cabral e precisou apenas de 17 minutos para estufar as redes com a camisa do Benfica.

Na jogada, ele aproveitou um cruzamento da direita e cabeceou com estilo para a alegria da torcida. Na comemoração, o jovem atacante se dirigiu à bandeirinha do escanteio e mostrou a flâmula do clube para os torcedores. Na sequência, ele recebeu o abraço dos companheiros.

Destaque do Santos em 2022, Marcos Leonardo entrou no radar de grandes clubes da Europa a partir do ano seguinte. No meio do ano passado, a Roma, da Itália, fez uma firme investida para a sua contratação, mas o atleta acabou convencido a permanecer na Vila Belmiro a fim de ajudar o Santos a se recuperar no segundo semestre.

Além da equipe italiana, o Arsenal, da Inglaterra, também demonstrou interesse. Em boa fase, o jogador chegou a ter o nome ventilado até mesmo no Real Madrid. Apesar da badalação, Marcos Leonardo viu a sua realidade mudar totalmente a partir de agosto.

Problemas de indisciplina, baixo rendimento em campo e os seguidos resultados ruins do Santos no Brasileiro colocaram o atleta numa rota descendente, que culminou com o rebaixamento da equipe santista e a falta de times interessados no seu futebol ao final do ano passado.

Único clube a manifestar o interesse e apresentar uma proposta oficial, o Benfica acabou acertando a contratação de Marcos Leonardo. O jogador, que chega ao futebol português com fama de goleador, tenta recuperar o prestígio perdido dando a volta por cima no futebol português.

Segundo colocado no campeonato local, o Benfica contabiliza 42 pontos e está a um do líder Sporting. Passada a estreia, o desafio agora e brigar por uma vaga de titular para conseguir se firmar no cenário europeu.