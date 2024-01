Inter desembolsa R$ 3 milhões e acerta compra definitiva do volante Rômulo

Pelo clube gaúcho, Rômulo disputou 25 jogos e marcou um gol, sendo um das peças importantes do elenco, que chegou até a semifinal da Copa Libertadores da América, perdendo para o Fluminense.

Além de garantir a permanência de Rômulo, o Inter já confirmou quatro reforços para 2024: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario. O clube ainda negocia com Thiago Maia, do Flamengo, e com Borré, atacante que pertence ao Eintracht Frankfurt.

O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho no dia 21 de janeiro (domingo), às 16h, diante do Avenida, no Beira-Rio, em Porto Alegre.