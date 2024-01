Grêmio leva susto, mas avança e pega o Athletico-PR na Copa São Paulo de Juniores

O Grêmio levou um susto, mas venceu o Coimbra-MG por 4 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Na noite deste domingo, no estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca, sofreu o empate dos mineiros, mas depois se recuperou e garantiu a vitória e a classificação.

A vaga parecia tranquila quando o Grêmio saiu para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Igor Serrote e Alysson. No segundo tempo, porém, Carlos Miguel e Amorim empataram o jogo. Depois do susto, o Grêmio se concentrou e marcou dois gols, com Jardiel e Gustavo Nunes.

Agora, o Grêmio enfrentará o Athletico-PR, que eliminou a Ponte Preta também nesta noite. O time paranaense abriu o placar com Lucca, sofreu empate com André, mas venceu com gol de Keven. Antes dos dois jogos, o Ituano também garantiu classificação ao vencer o Criciúma por 3 a 0 e agora enfrenta o América-MG.

A terceira fase será finalizada na segunda-feira (14) com outros oito jogos. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Capital-DF 0 x 2 América-MG

Novorizontino 3 x 0 Tiradentes-PI

Atlético-GO 1 x 4 Corinthians

Ituano 3 x 0 Criciúma

Coimbra-MG 2 x 4 Grêmio

Athletico-PR 2 x 1 Ponte Preta