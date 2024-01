Girona tem jogador expulso, empata com lanterna e retoma a liderança do Espanhol

O Girona assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol apesar do empate sem gols com o Almería, neste domingo, no estádio de los Juegos Mediterráneos, pela 20ª rodada. A expectativa era de uma vitória para conseguir abrir vantagem na luta contra o Real Madrid, que está focado na Supercopa da Espanha, mas não conseguiu evitar a igualdade.

Com isso, o Girona chegou à liderança, com 49 pontos, um a mais do que o Real Madrid, que teve o duelo com o Getafe adiado. O Almería, por sua vez, somou o seu sexto ponto, na lanterna do Campeonato Espanhol, ainda sendo o único time que ainda não venceu até aqui.

O Getafe teve a posse de bola, mas não conseguiu ser superior ao lanterna do torneio, que criou mais oportunidades de gol e ficou próximo do primeiro triunfo, o que não aconteceu graças ao goleiro Paulo Gazzaniga, que foi responsável por grandes defesas. A melhor delas em um chute, à queima-roupa, de Sérgio Arribas.

Sob a batuta ofensiva de Léo Baptistão, o Almería continuou sendo mais perigoso na etapa complementar, mas Gazzaniga continuou sendo o principal destaque do duelo. O lanterna do campeonato, no entanto, cansou no final e não conseguiu passar pela defesa rival.

Discreto durante toda a partida e com apenas uma finalização correta no gol, o Girona ainda teve Aleix Garcia expulso aos 35 minutos. Apesar de ter um jogador a menos, conseguiu se fechar e garantir um ponto que o colocou novamente na liderança do Espanhol.

Como líder do campeonato, o Girona volta a campo no domingo, às 17h, para enfrentar o Sevilla, na condição de mandante. O Almería, no mesmo dia, visita o Real Madrid, às 12h15, no Santiago Bernabéu.