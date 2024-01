Djokovic vence jovem de 18 anos em jogo de 4h no Aberto da Austrália; Sabalenka leva com 'pneu'

Favorito ao título do Aberto da Austrália, que seria o de número 11 de sua carreira, Novak Djokovic não teve uma estreia fácil e precisou de 4h para derrotar o croata Dino Prizmic, de apenas 18 anos, por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, neste domingo, em Melbourne. O sérvio precisou usar toda a sua experiência e superar as dúvidas sobre sua condição física, após se recuperar de uma lesão no punho, para aumentar ainda mais a sua invencibilidade no torneio, que dura desde 2018.

Djokovic conhecerá seu próximo adversário apenas na segunda-feira, quando será realizado o duelo entre os australianos Alexei Popyrin e Marc Polmans, o segundo foi convidado a participar do torneio.

"Tanto potencial. Ele tem tudo que precisa e ainda pode melhorar. Gosto muito da forma como ele está mentalmente presente em quadra. Nunca desiste. Tive vontade de brincar comigo mesmo no espelho. Não há fraquezas, na verdade. O serviço dele é bom, mas pode ser melhor. Ele tem apenas 18 anos, tem muito tempo pela frente", afirmou o multicampeão.

Tudo indicava que Djokovic teria uma vitória simples neste domingo. O sérvio dominou o primeiro set e fechou de maneira segura por 6 a 2. O empate veio no segundo set, quando Prizmic mostrou todo o seu potencial, conseguiu fazer o melhor do mundo ter o serviço quebrado e levou a melhor no tiebreak.

O terceiro set foi muito equilibrado, com o croata exigindo muito de Djokovic, que mostrou ter mais uma vez uma concentração fora do normal. Ele se manteve muito focado, até mesmo em longas trocas, e fechou por 6/3.

No último set da partida, Djokovic vinha tendo uma fácil vitória ao abrir 4 a 0 de vantagem. O sérvio certamente já estava pensando no "pneu" quando o croata reagiu. O sérvio, no entanto, soube administrar a vantagem para confirmar a sua classificação ao vencer por 6/4.

FEMININO

No feminino, Arana Sabalenka, número 2 do ranking da WTA e atual campeã do Aberto da Austrália, estreou com uma vitória tranquila sobre a alemã Ella Seidl por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1, em 53 minutos de partida.

"Estou muito feliz por estar de volta a Melbourne. Tenho lembranças incríveis daqui. Espero poder ficar aqui até o último dia. Ainda preciso trabalhar pelos meus sonhos. Tem sido tão incrível que consegui alcançar tantos objetivos no meu tênis e há mais por vir", disse.

Após dominar a alemã, de 18 anos, Sabalenka se prepara para enfrentar a checa Brenda Fruhvirtova, que derrotou a romena Ana Bogdan por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3.