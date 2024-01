Corinthians, São Paulo e Grêmio buscam vagas às oitavas da Copa São Paulo de Juniores

A segunda fase terminou no sábado, mas a Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, já terá sequência neste domingo com os oito primeiros jogos da terceira fase. Corinthians, São Paulo e Grêmio tentam se manter vivos e avançar às oitavas de final.

Depois de uma classificação suada diante do Guarani, nos pênaltis, o Corinthians enfrentará o Atlético-GO às 15h, no Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O adversário goiano chega motivado após eliminar o Marília com goleada de 5 a 1.

Já o São Paulo fará o último jogo do dia, às 21h, diante da Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os dois fizeram parte do mesmo grupo e a Ferroviária levou a melhor ao vencer o confronto direto e terminar na liderança com 100%.

Às 18h15, o Grêmio também entra em campo para enfrentar o Coimbra-MG, que conseguiu eliminar o Figueirense nos pênaltis. O time gaúcho passou sem problemas pelo Mirassol.

A Ponte Preta, que passou nos pênaltis diante do Catanduva, enfrentará o Athletico-PR às 18h45. Novorizontino e Ituano serão outros paulistas em campo diante de Tiradentes-PI e Criciúma, respectivamente.

As outras oito partidas da terceira fase serão realizadas na segunda-feira. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

14h

Capital-DF x América-MG

14h15

Novorizontino-SP x Tiradentes-PI

16h

Atlético-GO x Corinthians-SP

16h30

Ituano-SP x Criciúma-SC

18h15

Coimbra-MG x Grêmio-RS

18h45

Athletico-PR x Ponte Preta-SP

20h30

Fortaleza-CE x CRB-AL

21h

Ferroviária-SP x São Paulo-SP