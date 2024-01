Corinthians oficializa a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres por R$ 31,5 milhões

Foram 12 dias de apreensão, mas finalmente o Corinthians oficializou a contratação do zagueiro Félix Torres, neste domingo. O equatoriano até já trabalhou nas atividades do dia. Depois de divergências financeiras, ele foi comprado do Santos Laguna, do México, por US$ 6,5 milhões (aproximadamente R$ 31,5 milhões.

O defensor equatoriano fazia parte dos planos do presidente Augusto Mello em anunciar quatro contratações no dia da posse, 2 de janeiro. Ocorre que o imbróglio no pagamento ao Santos Laguna adiou o anúncio. Mesmo com o impasse, o Corinthians jamais se preocupou em perder o reforço.

"O zagueiro Félix Torres é o novo reforço do Corinthians. O equatoriano chega ao Timão com contrato válido até 31 de dezembro de 2027. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por 6,5 milhões de dólares pagos ao Santos Laguna, do México, que permaneceu com os outros 20%, da seguinte forma: seis parcelas, sendo uma entrada (já paga); duas parcelas ainda em 2024; duas em 2025; e uma em 2026", oficializou o Corinthians.

Feliz Torres chega com multa rescisória alta, assim como os demais reforços já anunciados pelo gestão Mello: o compatriota Diego Palacios, Raniel e o argentino Rodrigo Garro. "Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional (cerca de R$ 532 milhões).

O zagueiro de 26 anos é apontado como o melhor da posição na seleção do Equador, no qual acumula convocações desde 2019 e participou da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Chega para reforçar um setor bastante questionado em 2023 e que a diretoria optou pelas saídas de Gil e Bruno Méndez.

O Corinthians ainda deve anunciar o também zagueiro Gustavo Henrique, e mira um lateral-direito no mercado para fazer sombra a Fagner. O foco no momento, contudo, é trazer atacantes. O presidente Augusto Mello quer três peças para o setor ofensivo.